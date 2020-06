OMS anuncia nova suspensão de testes com hidroxicloroquina

A Organização Mundial da Saúde (OMS) suspendeu hoje (17), novamente, os testes clínicos com a cloroquina e com a hidroxicloroquina. O anúncio foi feito durante a coletiva diária de imprensa, onde também foi anunciado o sucesso preliminar no combate à manifestações mais graves da covid-19 com outra substância, a dexametasona.

“Há apenas cinco minutos atrás, fizemos uma ligação para todos os responsáveis pelos testes. Com base nas evidências obtidas, a decisão foi de parar os testes randomizados com a hidroxicloroquina. [A decisão] foi tomada com base nas informações fornecidas pelos testes feitos na Inglaterra e nos dados colhidos pelos testes do grupo Solidariedade”, informou Ana Maria Henao-Restrepo, chefe da Unidade Pesquisa e Desenvolvimento da OMS.

Essa é a segunda vez que a OMS suspende os testes com os compostos. Anteriormente, o estudo que relatou a ausência de benefícios e os possíveis riscos no uso da hidroxicloroquina: foi contestado por médicos, estatísticos e cientistas. Posteriormente, o estudo foi retirado da revista médico-científica The Lancet, que emitiu nota de desculpas por não poder apresentar as bases de dados usadas no estudo para revisão de pares.