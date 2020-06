Chico Sardelli anuncia R$ 150 mil para a saúde de Americana

Chico Sardelli anunciou hoje (17), ao lado do vereador Odir Demarchi, a destinação de mais R$ 150 mil em recursos para a Saúde em Americana. A verba intermediada pelos dois foi destinada à cidade pelo deputado Marcos Damasio e já foi depositada nas contas da Prefeitura de Americana para o custeio das atividades da pasta.

Sardelli lembrou a relevância do investimento em meio à pandemia de coronavírus, ressaltando a necessidade do aporte financeiro nas demais áreas da saúde. “O combate à Covid-19 é muito importante, mas outras áreas da saúde do povo americanense continuam em atividade e também precisam de recursos. Essa verba poderá ser utilizada, por exemplo, na compra de medicamentos e insumos, ou na melhoria de outros setores do Hospital Municipal Dr. Waldebar Tebaldi”, declarou.

Chico ainda relembrou a intermediação de R$ 500 mil conquistados em parceria com o suplente de vereador Silvio Dourado junto ao deputado federal Enrico Misasi, com intermédio do parlamentar estadual Reinaldo Alguz; e de R$ 1,44 milhão resultante do trabalho ao lado de Odir junto ao deputado federal Miguel Lombardi. “Muitas verbas têm vindo para a Americana graças ao trabalho dos nossos vereadores e das pessoas que têm interesse no bem da cidade. Nós ajudamos na Assembleia Legislativa com o que pudemos junto ao deputado Marcos Damasio, e não fiz mais do que minha obrigação”, disse.

O vereador Odir Demarchi destacou a experiência de Sardelli na intermediação de recursos. “Gosto de dizer que a gente nunca faz nada sozinho. Busquei o Chico pelo conhecimento que ele tem na Assembleia e o Marcos Damásio foi enfático em dizer: ‘Vamos sim ajudar Americana’. Só tenho a agradecer porque unindo forças, vamos colhendo resultados positivos”, destacou.

O recurso proveniente da emenda de Damásio já está nos cofres públicos da Prefeitura de Americana e poderá ser utilizado para o custeio da saúde.