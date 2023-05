Outback Steakhouse inaugura restaurante no Shopping Parque das Bandeiras

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Campinas ganhará ainda mais pitadas de Austrália a partir deste mês com a chegada do Outback Steakhouse ao Shopping Parque das Bandeiras. A quinta unidade campineira da rede de restaurantes de temática australiana, famosa pelos cortes de carnes especiais e aperitivos icônicos como a aclamada cebola Bloomin’ Onion, será inaugurada no dia 8 de maio, segunda-feira, no Quintal do Ban.

Com a abertura da unidade, que gerou 74 vagas de emprego, todas já preenchidas, Campinas será a primeira cidade do interior do país a possuir cinco restaurantes da marca, que também está presente nos shoppings Iguatemi, Parque D. Pedro, Galleria e, mais recentemente, no Campinas Shopping.



A loja de 536 metros quadrados de área e capacidade para 194 lugares no Parque das Bandeiras, um dos principais centros de compras da cidade, abre as portas com o novo layout da marca e conta com os famosos pratos da rede tanto para o atendimento na casa como para o serviço de delivery, via iFood.

“A chegada do Outback ao Parque das Bandeiras é mais uma importante etapa do nosso processo de crescimento em Campinas, cidade na qual desenvolvemos um vínculo muito forte com a comunidade. Há anos vínhamos recebendo pedidos para abrir novas unidades e a localização do empreendimento é perfeita dentro dessa estratégia, pois irá nos aproximar de uma região em constante crescimento”, afirma Thayse Maia, sócia regional da rede.

Ela relembra que a nova unidade é a terceira da rede inaugurada na cidade e região em menos de um ano. “Em junho de 2022 abrimos as portas no Campinas Shopping e depois em agosto, no Pátio Limeira Shopping, em Limeira. Agora, com a chegada ao Parque das Bandeiras, aumentamos consideravelmente nosso alcance, reforçando nossa atuação, levando o que chamamos de Momento Outback a um número ainda maior de pessoas e retribuindo o carinho que sempre recebemos dos campineiros”, diz.

“Queremos ficar ainda mais próximos dos moradores dessa região e atingir um novo público, oferecendo os pratos deliciosos e os momentos inesquecíveis que a marca proporciona na vida de todos”, completa Julio Cezar Correa, sócio proprietário do restaurante.

A abertura da nova unidade também é celebrada pela administração do centro de compras. “Nossos clientes desejavam muito ter o Outback aqui no Parque das Bandeiras e, para nós é muito gratificante receber um restaurante tão aguardado pelo público. A chegada do Outback consolida o Quintal do Ban como um espaço de experiências voltado para toda a família, com muito entretenimento e gastronomia de qualidade. Queremos que cada vez mais os nossos clientes se sintam parte do nosso shopping, como se o nosso Quintal fosse o quintal de suas casas, e ter o Outback fazendo parte desse momento é sem dúvidas uma alegria para nós”, afirma Mariana Mendes, superintendente do empreendimento.

Serviço

Outback Steakhouse Shopping Parque das Bandeiras

Endereço: Av. John Boyd Dunlop, 3.900, Jardim Ipaussurama, Campinas – Quintal do Ban

Inauguração: 8 de maio, segunda-feira, às 11h

Horários: segunda a sábado, das 11h às 23h e aos domingos, das 11h às 22h

www.outback.com.br / www.shoppingparquedasbandeiras.com.br

