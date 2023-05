Chico Sardelli é contra aumento de salário para prefeito, vice e secretários

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta quinta-feira (4), o prefeito de Americana, Chico Sardelli, afirmou à imprensa ser contrário ao aumento do salário do prefeito, vice-prefeito e secretários. O projeto de lei pode ser incluído na pauta da Câmara Municipal de Americana junto com a proposta que aumenta o salário dos vereadores.

De acordo com Chico, não haverá aumento para aqueles que estão diretamente nos cargos em comissão. Ele ainda afirma que, caso a proposta tramite na câmara e seja aprovada, ele deve barrar.



O projeto de lei está em discussão entre os vereadores e também prevê a inclusão de férias e 13º salário. A proposta discutida, segundo alguns vereadores, traria um custo de mais de R$ 300 mil ao ano por parlamentar. Sobre o subsídio dos vereadores, Chico afirmou ter “o maior respeito pela Câmara” e que é uma decisão deles.

A discussão sobre o aumento do salário dos vereadores tem gerado polêmica na cidade e dividido opiniões até mesmo entre os parlamentares.

