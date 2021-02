Padre Julio Lancellotti remove pedras colocadas pela prefeitura de SP para impedir moradores de rua

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O padre Julio Lancellotti, conhecido pelo trabalho com pobres e moradores de rua foi ao viaduto Dom Luciano Mendes, na capital paulista e retirou com marretadas as pedras colocadas pela prefeitura de São Paulo.

As pedras foram colocadas pela administração para que os moradores de rua não utilizassem o local para dormir. “Indignação diante da opressão. Marretada nas pedras da injustiça”, disse o padre em uma postagem nas redes sociais.

As pedras foram colocadas sob o viaduto que fica na avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé, no dia 28 de janeiro. No sábado(31), a prefeitura da capital informou desconhecer a obra que que abriu uma sindicância para apurar o ocorrido.

Em 2017, quando a capital estava sob o comando de João Doria, atual governador do Estado, moradores de rua foram acordados com jatos de água.