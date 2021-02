Americana inicia vacinação de idosos acima de 90 anos na segunda-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A partir de segunda-feira (8), a Secretaria de Saúde de Americana iniciará a vacinação em idosos acima de 90 anos, conforme já previsto na primeira fase da campanha contra a Covid-19. A vacina será disponibilizada em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 15h e também num drive thru, das 8h às 19h, em frente à UBS Cillos, do bairro São José.

Para os idosos acamados, nesta faixa etária, a Secretaria irá disponibilizar até sexta-feira (5) um cadastro no site da instituição, para que a UAD (Unidade de Atendimento Domiciliar) possa agendar os atendimentos in loco. Esse cadastro é exclusivo aos pacientes acamados que não são acompanhados pela UAD.

Segundo estimativas da Secretaria, atualmente há 800 idosos acima de 90 anos no município. A previsão inicial era vacinar primeiro os idosos acima dos 75 anos, porém o calendário precisou ser ajustado ao Plano da Secretaria Estadual da Saúde, que também sofreu alteração, considerando principalmente a oferta de doses da vacina.

O calendário municipal, por enquanto, é o seguinte: Indivíduos acima de 90 anos receberão a primeira dose a partir do dia 8 de fevereiro e a segunda dose a partir do dia 1º de março.