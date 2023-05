Pane elétrica deve causar desabastecimento de água em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma pane elétrica desativou a captação de água bruta do Rio Piracicaba no final da tarde desta segunda-feira (15). Equipes do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana atuam para tentar religar aos equipamentos o mais rápido possível, mas a previsão é de que haja desabastecimento em algumas regiões da cidade nesta terça-feira (16).

A captação antiga está em funcionamento, entretanto, como a vazão está baixa, o volume captado pode não ser suficiente e, por isso, a orientação da autarquia é para que a população faça uso racional da água.



