Pastor de Americana morre em decorrência da covid-19

O pastor Valdir Balla, de 48 anos, da igreja do Caminho, na vila Jones, em Americana morreu de covid-19 na madrugada deste domingo(13).

Balla estava internado em um hospital particular em Campinas.

A morte foi confirmada pela igreja. “Foi com enorme pesar que recebemos hoje a triste notícia de falecimento do nosso amigo e Pastor Valdir Balla”, disse no Instagram

De acordo com a igreja, ele estava internado devido a complicações da Covid 19 e após a melhora, ontem, foi realocado para o quarto e não resistiu a uma parada cardíaca esta madrugada.

Todos os cultos da sigla foram cancelados neste domingo.