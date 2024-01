Pastor Miguel pede redutor de velocidade em rua do Residencial Jaguari

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Pastor Miguel Pires (Republicanos) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura a instalação de redutor de velocidade na rua Tom Jobim, nas proximidades do número 114, no bairro Residencial Jaguari.

De acordo com o parlamentar, moradores o procuraram no gabinete relatando os riscos gerados pelo tráfego intenso de veículos na via, muitos deles em alta velocidade. “A segurança da população da região e de todos que utilizam a rua é prioridade. A implementação urgente de um redutor de velocidade é essencial para controlar o tráfego intenso e assegurar um ambiente mais seguro”, aponta Pastor Miguel.

No documento, o autor pede que a prefeitura realize estudos visando a implantação imediata de lombada ou redutor de velocidade similar, considerando os relatos dos moradores e os contratempos já registrados no local.

A indicação será relacionada na pauta de sessão ordinária e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.