Pastor Miguel Pires pede informações sobre fluidez do tráfego na região da Praia Azul

O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações e providências da prefeitura sobre melhoria da fluidez do tráfego na região da Praia Azul.

No documento, o parlamentar lembra que no mês de junho acontecerá a 36ª Festa do Peão de Americana e afirma considerar importante que as dificuldades enfrentadas em anos anteriores sejam abordadas, devido à proximidade do local do evento a bairros populosos. Miguel aponta que há reclamações de moradores em relação ao transporte público coletivo, especialmente durante as manhãs seguintes às atrações.

“Dada a grandiosidade deste evento e o crescente número de público estimado, é de extrema urgência e importância realizar estudos para implementar medidas eficazes em relação ao trânsito nas imediações do recinto, visto o aumento constante na participação do público ao longo dos anos”, explica.

O autor pergunta se a prefeitura tem conhecimento sobre o problema relatado; quais medidas foram implementadas nos últimos anos para melhorar o fluxo; se existe a possibilidade de utilizar ou implementar uma via alternativa para os moradores locais; se há planos para designar uma faixa exclusiva para ônibus na Rua Maranhão durante os horários de pico; e como a prefeitura pretende garantir a segurança dos pedestres e motoristas.

O requerimento será encaminhado à prefeitura para resposta.