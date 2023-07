PAT de Sumaré está com 40 novas vagas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Sumaré está com 40 novas oportunidades para quem busca o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho. O destaque é para a vaga de ajudante de motorista com 12 vagas.

As pessoas que se enquadram nos perfis solicitados devem se dirigir ao PAT, localizado na Rua Justino França, 143, região Central (de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h), munidos com RG, CPF e comprovante de endereço. O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Sumaré disponibiliza o telefone (19) 3803 – 3003 para dúvidas e mais informações.

Confira as vagas abertas:

– Auxiliar de expedição (5 vagas): ensino médio completo. A experiência para o cargo é de 6 meses.

– Auxiliar de limpeza (1 vaga): ensino médio completo. A experiência para o cargo é de 6 meses.

– Costureira/o (3 vagas): ensino fundamental completo. A experiência para o cargo é de 6 meses.

– Engenheiro civil – estágio (1 vaga): cursando ensino superior.

– Mestre de obras (2 vagas): ensino médio completo. A experiência para o cargo é de 6 meses.

– Pedreiro (2 vagas): ensino fundamental incompleto. A experiência para o cargo é de 6 meses.

– Tecelão de fios (4 vagas): ensino fundamental completo. A experiência para o cargo é de 6 meses.

– Ajudante de motorista (12 vagas): ensino fundamental completo. A experiência para o cargo é de 6 meses.

– Motorista (10 vagas): ensino fundamental completo. A experiência para o cargo é de 6 meses. CNH-D.