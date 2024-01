PAT disponibiliza 267 vagas de emprego em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana está com 267 vagas de emprego disponíveis.

Os interessados devem entrar no site www.americana.sp.gov.br. Na página principal, buscar por “Serviços mais acessados”, clicar em “PAT – Vagas Emprego” e preencher os dados. Depois do cadastro efetuado, é preciso clicar na vaga de interesse para se candidatar.

O cadastro e encaminhamento do currículo são realizados exclusivamente pelo site da Prefeitura.

VAGAS CADASTRADAS NO SITE

Agente de Fiscalização de Veículo – Sem Experiência 20

Agente de Portaria – Com Experiência 10

Ajudante de Eletricista – Com Experiência 1

Ajudante de Eletricista Industrial Temporário – Com Experiência 3

Ajudante de Expedição – Com Experiência 1

Ajudante de Tecelão – Sem Experiência 4

Amostrista – Com Experiência 1

Assistente de Marketing – Sem Experiência 1

Atendente Multitarefa – Sem Experiência 2

Auxiliar Administrativo – Com Experiência 2

Auxiliar Administrativo – Sem Experiência 1

Auxiliar de Almoxarifado – Com Experiência 2

Auxiliar de Almoxarifado – Sem Experiência 1

Auxiliar de Escritório – Sem Experiência 1

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 8

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 36

Auxiliar de Limpeza Hospitalar – Sem Experiência 10

Auxiliar de Linha de Produção – Sem Experiência 2

Auxiliar de Logística – Sem Experiência 1

Auxiliar de Manutenção de Edificações – Sem Experiência 1

Auxiliar de Marceneiro – Com Experiência 2

Auxiliar de Mecânica Industrial Temporário – Com Experiência 3

Auxiliar de Pré Impressão Jr – Com Experiência 8

Auxiliar de Produção – Sem Experiência 2

Auxiliar de Produção em Tecelagem – Sem Experiência 5

Auxiliar Técnico de Engenharia Civil – Sem Experiência 1

Bordadeira – Com Experiência 1

Carregador de Mercadorias – Sem Experiência 8

Chefe de Serviço de Limpeza – Com Experiência 1

Comprador – Com Experiência 1

Confeiteiro – Com Experiência 2

Conferente de Mercadoria – Com Experiência 12

Contramestre de Tecelagem – Com Experiência 1

Cortador de Roupas – Com Experiência 2

Cozinheiro – Com Experiência 5

Dedetizador – Sem Experiência 1

Eletricista de Instalações – Com Experiência 10

Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica – Com Experiência 1

Eletricista Industrial Temporário – Com Experiência 3

Empregado Doméstico – Com Experiência 1

Enfermeiro – Com Experiência 1

Estágio em Segurança do Trabalho – Sem Experiência 1

Estoquista – Sem Experiência 6

Faxineiro – Com Experiência 1

Faxineiro – Sem Experiência 1

Mecânico em Manutenção de Máquinas – Com Experiência 1

Motorista de Caminhão – Com Experiência 3

Motorista de Caminhão Basculante – Sem Experiência 2

Motorista de Micro-ônibus – Sem Experiência 5

Motorista de Ônibus – Sem Experiência 5

Motorista de Poliguindaste e Basculante – Com Experiência 2

Motorista de Van – Sem Experiência 5

Motorista Entregador – Sem Experiência 1

Oficial de Manutenção – Com Experiência 1

Oficial de Serviços Diversos – Sem Experiência 2

Oficial de Serviços Diversos Temporário – Com Experiência 3

Oficial de Serviços Gerais – Com Experiência 3

Operador de Acabamento na Gráfica – Com Experiência 3

Operador de Caixa – Com Experiência 1

Operador de Caldeira – Sem Experiência 1

Operador de Escavadeira – Sem Experiência 1

Operador de Injetora – Com Experiência 1

Operador de Máquina – Com Experiência 1

Operador de Máquinas Fixas – Com Experiência 2

Operador de Rama – Sem Experiência 1

Pintor Industrial – Com Experiência 2

Pizzaiolo – Com Experiência 1

Polidor de Automóveis – Sem Experiência 1

Recepcionista – Sem Experiência 1

Recepcionista de Consultório Odontológico – Com Experiência 1

Repositor em Supermercados – Sem Experiência 2

Retificador Plano – Com Experiência 1

Revisor de Tecidos Acabados – Sem Experiência 2

Serralheiro – Com Experiência 1

Serralheiro Montador de Estruturas Temporário – Com Experiência 3

Tecelão – Com Experiência 7

Torneiro CNC – Com Experiência 1

Torneiro Mecânico – Sem Experiência 1

Vendedor – Com Experiência 2

Vendedor de Serviços – Sem Experiência 2

Vendedor Interno – Com Experiência 1

Vigia Noturno – Com Experiência 2

Vigilante Patrimonial – Sem Experiência 2

VAGAS PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

Auxiliar Contábil – Sem Experiência 1

Auxiliar de Produção – Sem Experiência 1