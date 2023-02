PAT disponibiliza 523 vagas de emprego

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Posto de Atendimento ao Trabalhador – PAT de Americana divulga 52 vagas disponíveis. Os interessados devem entrar no site www.americana.sp.gov.br/vagaspat , em seguida acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT” e preencher os dados.

O cadastro e encaminhamento do currículo são realizados exclusivamente pelo site da Prefeitura.

VAGAS CADASTRADAS NO SITE

Abastecedor – Máquina Automática de Café e Pequenos Reparos – Sem

Experiência 1

Açougueiro – Com Experiência 12

Agente de Conservação – Sem Experiência 1

Agente de Locação – Com Experiência 2

Ajudante de Açougueiro – Com Experiência 4

Ajudante de Estamparia Têxtil – Sem Experiência 1

Ajudante de Mecânico – Com Experiência 1

Ajudante de Motorista – Sem Experiência 1

Ajudante de Obras – Com Experiência 2

Ajudante de Padeiro – Com Experiência 4

Ajudante de Produção – Com Experiência em Metalúrgica 2

Ajudante de Produção – Sem Experiência 2

Ajudante de Serralheiro – Com Experiência 1

Ajudante Geral – Com Experiência 5

Ajudante Geral – Sem Experiência 2

Alinhador de Veículos – Com Experiência 1

Analista Comercial – Com Experiência 1

Analista Contábil – Com Experiência 1

Analista de Recursos Humanos – Com Experiência 1

Analista Fiscal – Com Experiência 2

Aprendiz Administrativo – Sem Experiência 1

Armador – Com Experiência 1

Assistente Administrativo – Com Experiência 1

Assistente Administrativo de Logística – Com Experiência 1

Assistente Administrativo de Obras – Com Experiência 1

Assistente de Compras – Com Experiência 1

Assistente de Depto Fiscal – Com Experiência 1

Assistente de Monitoramento de Carga – Com Experiência 10

Assistente de Recursos Humanos – Com Experiência 1

Assistente de Vendas – Sem Experiência 1

Atendente de Balcão – Com Experiência 1

Atendente de Caixa – Com Experiência 2

Atendente de Lanchonete – Sem Experiência 2

Atendente de Restaurante – Sem Experiência 1

Atendente de Telemarketing – Sem Experiência 5

Auxiliar Administrativo – Com Experiência 6

Auxiliar de Açougue – Sem Experiência 2

Auxiliar de Compras – Com Experiência 1

Auxiliar de Contas a Receber – Com Experiência 1

Auxiliar de Controle de Qualidade – Com Experiência 1

Auxiliar de Cozinha – Com Experiência 4

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil – Com Experiência 1

Auxiliar de Eletricista – Com Experiência 1

Auxiliar de Escrita Fiscal – Com Experiência 1

Auxiliar de Escritório – Com Experiência 1

Auxiliar de Expedição – Com Experiência 4

Auxiliar de Ferramenteiro – Com Experiência 1

Auxiliar de Jardinagem – Sem Experiência 1

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 2

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 6

Auxiliar de Logística – Sem Experiência 1

Auxiliar de Manutenção – Com Experiência 1

Auxiliar de Manutenção Predial – Com Experiência 1

Auxiliar de Mecânico de Manutenção – Com Experiência 1

Auxiliar de Mecânico de Manutenção – Sem Experiência 1

Auxiliar de Pedreiro – Sem Experiência 10

Auxiliar de Produção – Com Experiência 5

Auxiliar de Produção – Sem Experiência 3

Auxiliar de Retificadora – Com Experiência 1

Balconista de Frios – Com Experiência 1

Barman – Com Experiência 1

Bobinador Eletricista – Com Experiência 1

Caldeireiro – Com Experiência 2

Calheiro – Com Experiência 1

Camareira – Com Experiência 4

Camareira Junior – Com Experiência 1

Carpinteiro – Com Experiência 1

Carregador – Com Experiência 2

Caseiro – Com Experiência 1

Classificador de Tecidos – Com Experiência 1

Cobrador Externo – Com Experiência 1

Consultor de Vendas Porta à Porta – Sem Experiência 4

Cortador de Tecido – Com Experiência 1

Costureira – Com Experiência 21

Cozinheiro – Com Experiência 10

Desmontagem e Montagem de Freios – Suspensão – Com Experiência 1

Doméstica – Com Experiência 1

Eletricista – Com Experiência 4

Eletricista Industrial – Com Experiência 2

Eletricista Montador – Sem Experiência 1

Embalador – Sem Experiência 2

Empregada Doméstica – Com Experiência 2

Encanador – Com Experiência 5

Encarregado de Elétrica – Com Experiência 2

Encarregado de Manutenção Industrial – Com Experiência 1

Engrupador – Com Experiência 1

Estágio em Engenharia Civil – Com Experiência 1

Estágio em Engenharia Civil – Sem Experiência 2

Estágio em Marketing Digital – Sem Experiência 1

Estampador – Sem Experiência 2

Estampador de Tecidos – Com Experiência 1

Estoquista – Sem Experiência 1

Faturista – Com Experiência 1

Faxineiro – Com Experiência 1

Frentista – Com Experiência 1

Frentista de Rama – Com Experiência 1

Fresador Ferramenteiro – Com Experiência 1

Garçom – Com Experiência 2

Garçom – Sem Experiência 10

Gerente de Restaurante – Com Experiência 1

Gerente de Vendas – Com Experiência 1

Instalador de Cortinas e Persianas – Com Experiência 2

Instalador de Vidro e Esquadrias – Com Experiência 2

Instrutor Educacional – Sem Experiência 1

Jardineiro – Com Experiência 1

Jovem Aprendiz – Sem Experiência 25

Jovem Aprendiz em Atendimento – Cursando Ensino Médio 3

Lavador de Caminhões – Sem Experiência 10

Lavador de Veículos – Com Experiência 1

Líder de Prevenção de Perdas – Com Experiência 1

Líder de Turno – Com Experiência 2

Maçariqueiro – Sem Experiência 1

Marceneiro – Sem Experiência 1

Mecânico de Manutenção – Com Experiência 5

Mecânico de Manutenção – Sem Experiência 1

Mecânico de Manutenção de Empilhadeiras – Com Experiência 1

Mecânico de Suspensão – Com Experiência 1

Mecânico Geral – Sem Experiência 1

Mecânico Industrial – Com Experiência 3

Mecânico Montador – Com Experiência 1

Monitor de Alarme Interno e Externo – Sem Experiência 1

Montador de Andaimes – Sem Experiência 7

Montador de Móveis – Com Experiência 1

Montador Elétrico – Com Experiência 1

Motorista – Com Experiência 3

Motorista – Sem Experiência 1

Motorista Categoria B – Sem Experiência 4

Motorista Categoria D – Com Experiência 2

Motorista de Caminhão – Com Experiência 2

Motorista de Caminhão – Sem Experiência 1

Motorista de Carreta – Sem Experiência 1

Motorista de Micro Ônibus – Sem Experiência 5

Motorista de Ônibus – Sem Experiência 5

Motorista de Van – Sem Experiência 5

Motorista Entregador – Com Experiência 2

Oficial de Obras – Com Experiência 2

Oficial de Serviços Gerais – Com Experiência 1

Operador de Acabamento – Com Experiência 1

Operador de Área Verde – ETE – Sem Experiência 1

Operador de Caixa – Com Experiência 1

Operador de Caldeira – Sem Experiência 1

Operador de Empilhadeira – Com Experiência 1

Operador de Escavadeira – Sem Experiência 1

Operador de Guilhotina Gráfica – Com Experiência 2

Operador de Injetora – Com Experiência 1

Operador de Loja – Sem Experiência 1

Operador de Manufaturado – Com Experiência 1

Operador de Máquina de Lavanderia – Com Experiência 2

Operador de Máquina de Tinturaria – Com Experiência 1

Operador de Máquinas – Sem Experiência 2

Operador de Máquinas de Meias – Sem Experiência 1

Operador de Motosserra – Com Experiência 1

Operador de Ponte Rolante – Com Experiência 1

Operador de Rama – Com Experiência 2

Operador de Secadora Industrial – Com Experiência 1

Operador de Serras – Com Experiência 1

Operador de Torno CNC – Com Experiência 1

Operador de Urdideira – Sem Experiência 1

Padeiro – Com Experiência 2

Passadeira – Com Experiência 1

Pedreiro – Com Experiência 13

Pedreiro – Sem Experiência 5

Pintor Automotivo – Com Experiência 1

Pintor Industrial – Com Experiência 3

Polidor Automotivo – Com Experiência 1

Porteiro – Com Experiência 5

Porteiro – Sem Experiência 8

Porteiro de Edifícios – Sem Experiência 1

Preparação de Corte de Roupas – Com Experiência 1

Professor de Gastronomia – Sem Experiência 1

Programador e Operador de Centro de Usinagem – Com Experiência 2

Rebarbador – Com Experiência 2

Recepcionista – Com Experiência 1

Recepcionista de Locação – Sem Experiência 2

Repositor – Com Experiência 1

Repositor – Sem Experiência 4

Retificador – Sem Experiência 2

Revisor de Cilindro e Quadro para Estamparia Têxtil – Sem Experiência 1

Revisor de Equipamentos – Controle de Qualidade – Sem Experiência 1

Revisor de Tecidos Crus – Com Experiência 2

Secretária – Com Experiência 1

Serralheiro – Com Experiência 1

Servente de Obras – Sem Experiência 1

Servente de Pedreiro – Com Experiência 2

Serviços Gerais – Sem Experiência 2

Soldador – Com Experiência 3

Soldador – Sem Experiência 1

Soldador Montador – Com Experiência 2

Supervisor de Compras – Com Experiência 1

Supervisor Jurídico – Com Experiência 5

Supervisor Operacional – Com Experiência 1

Tecelão – Com Experiência 6

Técnico de Apoio ao Usuário de Informática – Com Experiência 1

Técnico de Artes Gráficas – Com Experiência 1

Técnico de Refrigeração – Com Experiência 1

Técnico Eletrônico – Com Experiência 1

Técnico em Eletromecânica – Com Experiência 6

Técnico em Equipamentos Biomédico – Com Experiência 2

Técnico em Segurança do Trabalho – Com Experiência 2

Técnico em Telecomunicações – Com Experiência 4

Torneiro Ferramenteiro CNC – Com Experiência 1

Torneiro Mecânico – Com Experiência 6

Trabalhador Rural – Sem Experiência 2

Vendedor Externo – Com Experiência 13

Vendedor Interno – Com Experiência 17

Vendedor Interno – Sem Experiência 3

Vigia – Sem Experiência 1

Zelador – Com Experiência 1

VAGAS PARA PCD

Cobrador Externo – Com Experiência 1

Montador de Móveis – Com Experiência 1

Vendedor Interno – Com Experiência 5

