PAT disponibiliza 88 vagas de emprego

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) tem 88 vagas de emprego disponíveis. Os interessados devem cadastrar o currículo no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br/vagaspat), no link “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT” e preencher os dados.

O cadastro e encaminhamento do currículo está sendo realizado, exclusivamente, por meio do site da Prefeitura.

