PAT seleciona profissionais para 35 vagas na área de limpeza

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana vai realizar, nesta quarta-feira (1º de março), um processo seletivo para os interessados nas vagas de emprego para auxiliar de limpeza, encarregado(a) de limpeza e supervisor(a) de limpeza. O processo, aberto na semana passada, visa completar as vagas disponíveis para os cargos e será feito na sede do Cuca – Centro Universidade do Conhecimento de Americana, no horário das 9 às 14h, na rua Anhanguera, nº 16 (em frente ao Mercado Municipal).

Os candidatos interessados devem residir em Americana e comparecer ao Cuca portando os seguintes documentos: RG; CPF; PIS; e comprovante de endereço.

Ao todo, serão oferecidas 30 vagas de auxiliar de limpeza, 4 vagas para encarregado de limpeza e uma vaga para supervisor de limpeza.

Para as vagas de encarregado e supervisor é necessário ter ensino fundamental completo e ensino médio completo, respectivamente.

