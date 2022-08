Pesquisa XP/Ipespe: Lula tem 43%; Bolsonaro, 35%

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Pesquisa XP/Ipespe divulgada nesta quarta-feira (31), mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente, com 43% das intenções de voto, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), com 35%, no primeiro turno.

No levantamento do 25 de julho, Lula aparecia com 44%, e Bolsonaro, com 35%. Ciro Gomes (PDT) aparece com 9%, e Simone Tebet (MDB), com 5%. Felipe D’Avila (Novo) tem 1%.

Pablo Marçal (Pros), Sofia Manzano (PCB), Soraya Thronicke (União Brasil), Roberto Jefferson (PTB), Vera Lúcia (PSTU) e Leonardo Péricles (UP) não atingiram 1%.

O levantamento ouviu 2 mil pessoas entre os dias 26 e 29 de agosto por telefone. A margem de erro é de 2 pontos percentuais com 95,5% de confiança. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-04347/2022.

Primeiro turno – estimulada

Lula (PT) — 43%

Bolsonaro (PL) — 35%

Ciro Gomes (PDT) — 9%

Simone Tebet (MDB) — 5%

Felipe D’Avila (Novo) — 1%

Pablo Marçal (Pros) – 0%

Sofia Manzano (PCB) — 0%

Soraya Thronicke (União Brasil) — 0%

Roberto Jefferson (PTB) – 0%

Vera Lúcia (PSTU) — 0%

Leonardo Péricles (UP) — 0%

José Maria Eymael (DC) — 0

Branco/Nulo/Não vai votar – 4%

Não sabe/Não respondeu – 2%

Segundo turno

Lula (PT) — 53%

Bolsonaro (PL) — 38%

Branco/Nulo/Não vai votar/Não sabe/Não respondeu – 9%