Polícia Militar realiza entrega de chocolates para crianças

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Polícia militar realizou na manhã de domingo (4), uma ação social visando interagindo comunitariamente com a população de Americana no domingo de Páscoa.

Os policiais fizeram a entrega de bombons que foram arrecadado através de doações dos próprios integrantes da corporação que se unirão e compraram diversas caixas de chocolate e bolas. Segundo a sargento Gilson,, que acompanhou e entregou juntamente com sua equipe, foram arrecadados dos policiais cerca de 300 caixas de bombom e 100 bolas.

As entregas aconteceram em três pontos da cidade de Americana, sendo por volta das 9h no jardim da mata, às 10h no parque da liberdade (Zincão) e às 11h no cidade jardim.No primeiro bairro foi entregue na rua dos florais 86 caixas, seguindo o segundo ponto na rua Estrela do Norte 130 caixas de bombom e no terceiro e último ponto na rua Cotovias 94 caixas de bombom.