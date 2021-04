Policial aposentado mata dois irmãos após briga por som alto em Hortolândia

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Dois irmãos morreram na noite deste sábado(24), após serem baleados por um vizinho durante uma discussão causada por som alto em Hortolândia. O principal acusado pelo crime é um policial aposentado que está foragido.

De acordo com o registro da ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 19h e encontrou os corpos caídos em frente à casa do policial no Jardim Nova América.

Durante a confusão, o policial saiu da residência com uma arma e atirou contra Adelmo Ferreira de Lima, de 39 anos, e Eclécio Ferreira de Lima, de 36 anos e, em seguida fugiu em seu carro.

Uma das vítimas morreu no local, já o outro foi socorrido mas não resistiu.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso registrado como homicídio qualificado no plantão policial de Hortolândia.