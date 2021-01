Policial Militar morre em decorrência do covid-19

Um cabo da Polícia Militar do Estado de São Paulo morreu neste domingo(24), em decorrência das complicações do covid-19. Renato Oliveira Fonton, de 35 anos, trabalhava em Sumaré e estava internado no no Hospital das Clinicas (Unicamp), na cidade de Campinas.

A morte foi comunicada pelo Quadragésimo Oitavo Batalhão de Policia Militar do Interior, onde o PM trabalhava nos últimos 11 anos. O policial deixa esposa e não tinha filhos.

NOTA DE FALECIMENTO

É com extremo pesar que o Comandante do Quadragésimo Oitavo Batalhão de Policia Militar do Interior, informa que hoje 24 de janeiro de 2021, por volta das 16h53, faleceu em razão de complicações respiratórias evoluindo para Septicemia e parada Cardiorrespiratória, o Cabo PM Renato Oliveira Fonton, aos 35 anos. Nascido na cidade de Sumaré/SP, ingressando nas fileiras da Corporação em 27 de março de 2006, contando nesta data, com 14 anos e 10 meses de carreira, servindo nesta unidade por 11 anos, onde atuou nos diversos tipos de policiamento, entre eles Radio Patrulha e atualmente atuava na cidade de Sumaré compondo o efetivo da Primeira Companhia de Polícia Militar.

O Cb PM Fonton estava internado desde 20 dezembro de 2020, no Hospital das Clinicas (Unicamp), na cidade de Campinas, onde infelizmente veio a óbito. O policial deixa esposa e não tinha filhos.