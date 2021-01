Escolas particulares não podem iniciar aulas antes do dia 1º de fevereiro

A Prefeitura de Americana publicou nesta segunda-feira(25), um decreto que estabelece as regras para o retorno das escolas na cidade.

De acordo com o texto, o retorno das aulas e demais atividades presenciais no âmbito da rede pública estadual de ensino, bem como no âmbito

das instituições privadas de ensino, só está autorizado a partir de 1º de fevereiro de 2021.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

No período de 25 de janeiro a 1º de fevereiro de 2021 as escolas só podem promover atividades de integração e de acolhimento das crianças. Já as aulas e demais atividades presenciais o da rede municipal de ensino, iniciam a partir de 1º de março de 2021.

O decreto estabelece ainda, que as escolas devem submeter-se-á as diretrizes do Plano São Paulo, do Governo do Estado de São Paulo, do Protocolo

Para Atividades Presenciais da Secretaria de Educação de Americana e

da Vigilância Sanitária.

De acordo com o secretário de Educação, Vinicius Ghizini, as denúncias de descumprimento das regras devem ser feitas para a secretaria de Educação ou à Vigilância Sanitária no caso das unidades de educação infantil. Já no caso das escolas particulares e que atuem com educação a partir do 1º ano, a denúncia deve ser feita para a Diretoria Regional de Ensino e à Vigilância Estadual.

O decreto completo está disponível no Diário Oficial do, reproduzido abaixo: