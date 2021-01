Prefeito Chico Sardelli recebe donos de bares e diz que vai seguir o Plano São Paulo

O prefeito de Americana, Chico Sardelli , recebeu, na manhã desta segunda-feira (25) um grupo de proprietários de bares e restaurantes de Americana para tratar das diretrizes do Plano São Paulo.

Além do prefeito, o vice-prefeito, Odir Demarchi; o chefe de gabinete, Franco Ravera Sardelli; o secretário de Governo, Jesuel de Freitas; e o secretário de Saúde, Danilo Oliveira, receberam o grupo e passaram uma explanação sobre o trabalho de combate à Covid-19 no município. O vereador Leo da Padaria, que é comerciante, também participou do encontro.

O encontro tratou, sobretudo, da definição do Governo do Estado que estabeleceu fase vermelha em estabelecimentos a partir das 20h de segunda a sexta-feira e aos finais de semana.

Os comerciantes relataram os problemas econômicos que já vêm enfrentando em função da Pandemia de Covid-19 e a projeção dos impactos desse endurecimento do Plano São Paulo.

“Aqui nesta reunião nós temos bares e restaurantes que não são o mesmo que eventos de pé, que têm cumprido o distanciamento de mesas, com protocolos de segurança e que infelizmente serão atingidos em cheio com essas novas regras”, disse Paulo Oliveira, um dos porta-vozes do grupo de comerciantes.

O prefeito destacou que vem dando cumprimento às regras do Plano São Paulo, mas que não deixa de estar sensível aos apontamentos. “Nós estamos seguindo todas as regras do Plano São Paulo, temos a saúde como prioridade, e neste momento precisamos seguir as regras. No entanto não deixo de estar sensível aos apontamentos feitos pelos comerciantes nesse momento”, disse o prefeito.