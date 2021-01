SP distribui 501 mil vacinas de COVID-19 da Fiocruz nesta segunda-feira (25)

O Governo do Estado de São Paulo iniciou na manhã desta segunda-feira (25) a distribuição de 501 mil doses da vacina da Fiocruz (Oxford/AstraZeneca) aos Grupos de Vigilância Epidemiológica (GVE), visando abastecer os 645 municípios.

A saída dos caminhões começou em menos de 24 horas após o recebimento da remessa no CDL (Centro de Distribuição e Logística) estadual de SP. As grades devem chegar às regiões entre hoje e amanhã (26), e cada cidade retirará seu respectivo quantitativo no GVE da região onde está localizada – confira na tabela os quantitativos.

A Secretaria está divulgando os destinos e respectivos números de doses a cada nova saída, dando transparência aos estoques previstos para cada local.

A agilidade é fruto do planejamento da logística feito pelo Governo de SP desde setembro para execução da campanha. Na última semana, a vacina do Butantan começou a ser distribuída no dia 18 e foi concluída em 72 horas (24h antes do previsto), totalizando 690 mil doses destinadas para todo o Estado.

As novas doses da vacina da Fiocruz foram viabilizadas pelo PNI (Programa Nacional de Imunizações), do Ministério da Saúde. Assim como nas grades anteriores, a divisão regionalizada é baseada no quantitativo proporcional de vacinas previsto para São Paulo conforme o PNI.

Neste primeiro momento, profissionais de saúde, idosos com mais de 60 anos e pessoas com deficiência com mais de 18 anos vivendo em instituições de longa permanência, indígenas aldeados e quilombolas receberão as doses, com o apoio de equipes da atenção primária do SUS, segundo as estratégias adequadas ao cenário local. A inclusão de novos grupos populacionais será norteada pelo PNI (Programa Nacional de Imunizações), do Ministério da Saúde.

O Governo de São Paulo determinou a inclusão dos quilombolas entre os grupos prioritários da primeira fase do Plano Estadual de Imunização (PEI), do Governo do Estado de São Paulo. Este público não estava previsto pelo PNI para a etapa inicial da campanha.

A campanha de imunização contra a COVID-19 em São Paulo é desenvolvida segundo a disponibilidade das remessas do órgão federal. À medida que o Ministério da Saúde viabilizar mais doses, as novas etapas do cronograma e públicos-alvo da campanha de vacinação contra a COVID-19 serão divulgadas pelo Estado.