Policias salvam bebê de seis meses após engasgamento

Policiais militares realizaram na sexta-feira(27), o salvamento de um bebê de seis meses que tinha se engasgado com leite materno na Rua Bolonha, no Jardim Mirandola, em Americana.

Após receber o chamado via COPOM, a equipe se deslocou até a residência e encontrou a mulher com o seu filho no colo. Foi iniciada a manobra de Heimlich, quando a criança respondeu aos estímulos vindo a tossir e em seguida chorar.

Já no colo do encarregado de equipe, ela expeliu o resto dos resíduos que estavam em suas vias.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e deu andamento ao atendimento, bem como a condução dele e da genitora até o Hospital São Lucas, onde ele permaneceu em observação.