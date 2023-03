Pomadas de cabelo: Vigilância Sanitária de SBO interdita dezenas de itens durante operação

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Seguindo orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a Vigilância Sanitária de Santa Bárbara d’Oeste interditou dezenas de itens de dois estabelecimentos que ainda possuíam pomadas modeladoras para cabelos na área de vendas, atendendo a Resolução-RE nº 475 de 09/02/2023.

Foi realizada a interdição cautelar e retirada imediata da área de comercialização dos produtos de seis marcas diferentes nos locais. A venda das pomadas para trançar, fixar e modelar os cabelos está suspensa em todo o país pela Anvisa desde o início do mês, até a conclusão da investigação pelo órgão federal.

Até o momento, fiscais sanitários do Município visitaram 13 estabelecimentos. A operação segue nos próximos dias em comércios de produtos cosméticos e nas inspeções de rotina em outros estabelecimentos onde possam ser comercializados como farmácias e mercados, entre outros.

Orientações

É preciso ficar alerta para os riscos do uso de pomadas modeladoras para cabelos. Segundo a Vigilância Sanitária, nos últimos meses, consumidores que utilizaram este tipo de produto relataram vários efeitos indesejáveis, entre eles perda de visão temporária, casos de ardência nos olhos, lacrimejamento intenso, coceira, vermelhidão, inchaço ocular e dor de cabeça.

Até a conclusão da investigação pela Anvisa, considerando os relatos, a Vigilância orienta a população em geral e estabelecimentos para suspender, imediatamente, o uso ou comércio de todas as pomadas para trançar, fixar e modelar os cabelos fabricadas no país e até as importadas.

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com Vigilância Sanitária pelos telefones 3459.4101 ou 3459.4179, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

