Por falta de sulfite, pacientes ficam sem resultados de exames em Americana

Pacientes de diversas áreas de Americana têm enfrentado dificuldades para obter os resultados de seus exames nos últimos dias. Relatos ao Portal de Americana apontam para problemas de acesso ao resultado, causando transtornos aos usuários do sistema de saúde local.

Um dos casos reportados ocorreu com um paciente do bairro Antônio Zanaga. Ao se dirigir à Unidade Básica de Saúde local, o paciente foi informado pela recepcionista que não havia sulfite disponível para a impressão e entrega dos resultados dos exames realizados na unidade.

A orientação dada foi para que o paciente retornasse no dia da próxima consulta, para que o médico pudesse avaliar os resultados através do sistema interno.

Situações semelhantes foram vivenciadas em outras unidades de saúde, como na UBS do Jardim da Paz, onde uma paciente foi informada de que a orientação era não realizar as impressões dos resultados.

Questionada sobre esses problemas, a Secretaria Municipal de Saúde esclareceu que não houve falta de material, mas sim uma redução na remessa devido à transição entre o encerramento do contrato com o fornecedor anterior e o início do novo contrato.

“Os materiais correspondentes ao novo contrato já foram recebidos pelo almoxarifado central e estão sendo disponibilizados à rede de saúde. A expectativa é que até a próxima terça-feira (20), a situação esteja normalizada em todas as unidades, garantindo assim o acesso adequado aos resultados dos exames para os pacientes”, trouxe a nota enviada pela prefeitura.