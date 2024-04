Prédio abandonado no centro de SBO será transformado em galeria comercial

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Após décadas de abandono, o prédio na esquina das ruas Dona Margarida e General Câmara, no centro de Santa Bárbara d’Oeste, passará por uma significativa revitalização. Em breve, dará lugar a uma moderna galeria comercial, alinhada ao progresso econômico e social da região.

As obras de construção iniciarão dentro dos próximos 30 dias.

Com uma área construída de 2.500 m², o empreendimento contará com estacionamento no subsolo, lojas no térreo e um primeiro andar destinado a uma área gastronômica, incluindo um restaurante panorâmico. A iniciativa prevê a geração de mais de 60 empregos diretos.

O prefeito Rafael Piovezan destacou: “Este é um marco para Santa Bárbara d’Oeste. Cumprimento a SBO Empreendimentos Imobiliários pelo investimento e espero que este projeto traga novas oportunidades e transformações significativas para aqueles que trabalharão e frequentarão este espaço.”