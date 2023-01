Prefeito anuncia início da jornada de 30 horas para enfermagem

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito Chico Sardelli anunciou, nesta quinta-feira (19), o início da carga horária de 30 horas semanais para profissionais de enfermagem. O Decreto Municipal 13.035/2022, que foi assinado em agosto do ano passado, indica que os cargos de Auxiliar de Enfermagem, Técnico de Enfermagem, Enfermeiro e Auxiliar de Enfermagem do Trabalho, preenchidos por meio de concurso público, passam a ter essa nova jornada de trabalho a partir de 21 de janeiro.

A carga horária de 30 horas está prevista na Lei Municipal 5.627, de março de 2014, mas não havia sido regulamentada para ser colocada em prática. A implantação da nova jornada era uma demanda da categoria, que participou de reuniões com a atual gestão municipal, no ano passado, juntamente com representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, quando foi assumido o compromisso cumprido agora.

“Este é um momento muito importante, pois estamos conseguindo atender uma solicitação antiga desses 327 profissionais que atualmente atuam na área de enfermagem em nosso município e que terão agora essa nova jornada de trabalho”, afirmou Chico. “Estou muito feliz por encerrar essa longa espera da categoria e porque tudo aconteceu por meio do diálogo e com planejamento, sendo mais uma realização pela Saúde da nossa cidade, que certamente vai refletir no atendimento cada vez melhor à população”, completou.

O vice-prefeito Odir Demarchi também destacou a importância dessa conquista para a enfermagem. “Foram anos e anos esperando e finalmente o pessoal da enfermagem terá a carga horária de 30 horas. Uma categoria que foi fundamental para enfrentarmos a pandemia, que mostrou toda sua força e dedicação, tem agora essa importante conquista”, avaliou.

O secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, explicou que a redução da carga horária de trabalho dos profissionais não altera o horário de atendimento ao público. “Todas as nossas unidades de saúde e o Hospital Municipal seguem com os mesmos horários de atendimento ao público e equipes completas por meio de escala. A Saúde de Americana terá um grande avanço com essa mudança, já que a redução resulta em melhores condições de trabalho e isso reflete na melhora no atendimento da população”, ressaltou o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.