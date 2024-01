Prefeito Chico acompanha início das obras de recape na Rua João Batista Bazanelli

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito Chico Sardelli acompanhou nesta quarta-feira (10) o início das obras do recapeamento asfáltico e da execução de guias e sarjetas da Rua João Batista Bazanelli, entre a Avenida da Amizade e a Rua Guaíba, no bairro Vila Dainese.

“Essa era uma das vias que estavam no nosso cronograma de recape. E com a disponibilidade dos recursos, rapidamente iniciamos o processo licitatório para a execução. Estou muito feliz, pois é uma demanda antiga dos moradores da região”, destacou o prefeito Chico.

O chefe do Executivo esteve acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi, do vereador Marcos Caetano, do secretário adjunto de Governo, Pedro Peol, e do encarregado da equipe de asfalto da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), Walter Rodrigues.

“Essa é uma via muito importante, que liga os bairros Parque Gramado e Vila Dainese, e demandava essa obra. É a nossa gestão revitalizando mais uma região da cidade”, comemorou o vice-prefeito Odir.

Para recapear 5.514,34 metros quadrados da via, pavimentar 548 metros quadrados e implantar guias e sarjetas, serão investidos R$ 504.760,80, sendo R$ 500 mil provenientes de recursos do Governo do Estado de São Paulo, intermediados pela deputada estadual Marta Costa, atendendo à solicitação do vereador Marcos Caetano, e R$ 4.760,80 de recursos próprios da Prefeitura de Americana. Toda a tramitação documental para viabilizar os recursos foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.

“Essa é uma via de grande fluxo na região e o asfalto se encontra deteriorado. Além disso, a implantação de guia, sarjeta e calçamento trará mais segurança aos pedestres. É mais um pedido da população que está sendo atendido”, completou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.