Prefeito Chico entrega revitalização da Praça Gunnar Bedicks, no Jardim Glória

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi, entregou neste sábado (20) a revitalização da Praça Gunnar Bedicks, no Jardim Glória. Com recursos próprios, a Prefeitura investiu R$ 271.007,68 em melhorias na área de lazer.



Para as crianças, foi criado um novo Espaço Kids, com brinquedo multiuso. O Espaço Pet Legal também foi construído para receber os animais de estimação e seus tutores. Por toda a praça, foram instalados 15 bancos retangulares, dois bebedouros e cinco lixeiras.



“Fico muito feliz em revitalizar essa praça, um pedido da população que está sendo atendido com responsabilidade e pensando na qualidade de vida dos americanenses. Todas essas revitalizações com recursos próprios refletem uma gestão que tem a saúde financeira em dia. Com economia, conseguimos investir em diversas áreas”, disse o prefeito Chico.



A calçada deteriorada ainda foi substituída por 1.101 metros quadrados de piso estampado com rampas de acessibilidade, além da pintura de guias, sarjetas e postes de iluminação pública. Houve plantio de grama e levantamento das copas de árvores.



“Sei o quanto nosso prefeito Chico tem trabalhado e se preocupado com a nossa cidade. O objetivo dessa gestão é proporcionar uma vida melhor para os americanenses e uma cidade cada dia melhor para se viver, com espaços de convívio como esse que estamos entregando aqui no Jardim Glória”, afirmou o vice-prefeito Odir Demarchi.



A entrega contou com a ação comunitária “Sorrindo na Praça”, com brincadeiras, pipoca e algodão doce para crianças e toda a população presente. A ação ocorreu em parceria com a entidade assistencial Casa de Dom Bosco. O canil da Guarda Municipal de Americana (Gama) também realizou uma apresentação com o cão Bolt.



Além da Praça Gunnar Bedicks, a Prefeitura de Americana já concluiu a reforma das praças Imigrantes, Vila Santa Maria, Francisco Matarazzo (Hospital São Francisco), Sebastião de Paula (Jardim Lizandra) e Natale Pinese (São Manoel), além da construção e entrega da Praça Catharina Boschiero Frezzarin, na Avenida de Cillo com a Rua Limeira, na região dos bairros Jardim São José, Terramérica e Parque Novo Mundo.

Estão em processo de revitalização as praças José Leite de Camargo, na Orla da Praia Azul; Oscar Ignácio de Souza, na Cidade Jardim; Sergio Miante (Vó Palmira), no Jardim Nossa Senhora do Carmo; Vinicius de Moraes, no Antônio Zanaga; Maçônica, no Werner Plaas; Manoel Rodrigues Nogueira, no Parque Novo Mundo, Domingos De Luca (Malala), no Frezzarin, Jaime Dantas de Abreu, no Jardim Progresso; Presidente JK, na Vila Biasi; Arlindo Rocha Filho, no Parque da Liberdade; José Faé, no Jardim Paulista; Lincoln Luciano Furlan, no Jardim Brasil; Nações, no Frezzarin; Farmacêutico Hermes Fanelli, no Antônio Zanaga I; Alfredo Nardini, no Boa Vista; Antônio Franciscangelis, no São Vito, e Jardim Esplanada.

Ainda está sendo construída uma área de lazer na Avenida Brasil e outra localizada na Rua Francisco Carlos Maciel, no Jardim Mário Covas.