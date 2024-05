Prefeito Chico inaugura nova UBS do Parque das Nações

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito Chico Sardelli inaugurou nesta quinta-feira (23) a nova UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque das Nações, que leva o nome de “Enfermeira Silvana Faé”. O atendimento ao público começa nesta sexta-feira (24), a partir das 7h30.

“Tudo aquilo que nós estamos fazendo é com muito carinho, amor e dedicação. E como costumamos dizer, Saúde é prioridade. Mais um investimento que sinaliza isso, a 19ª obra entregue desde 2021. Agradeço a toda comunidade pelo envolvimento com as melhorias executadas aqui, tão significativas para o funcionamento da unidade. Agora a população vai poder contar com um espaço com muito mais conforto no atendimento”, afirmou o prefeito Chico.

As obras contemplaram a substituição do calçamento, revisão elétrica e hidráulica, nova pintura, novo piso, banheiros acessíveis, reforma do telhado, substituição de esquadrias, vidros e portas, novo consultório clínico e revitalização da recepção. Também foram instalados aparelhos de ar-condicionado, armários, gabinetes e móveis, além de uma nova identidade visual.

“A nova unidade reflete o que temos feito em prol de uma Saúde de qualidade, oferecendo mais conforto e excelente assistência a todos. Vamos seguir adiante com esse objetivo sempre em mente”, declarou o vice-prefeito Odir Demarchi.

Os serviços prestados na unidade incluem atendimento com médico clínico, ginecologista e pediatra, além de procedimentos gerais de enfermagem, como curativos, aferição de pressão arterial, testes de glicemia, coleta para exames laboratoriais, bem como os procedimentos na área da saúde bucal e aplicação de vacinas. A UBS também dispõe de uma farmácia para a dispensação de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica do SUS (Sistema Único de Saúde).

“Nesta gestão o que não falta é investimento na Saúde. Estamos vivenciando uma renovação de praticamente toda a nossa rede, com reformas, construções e qualificação dos serviços. Temos o propósito de fazer o bem e de acertar, com humanização, com qualidade e com respeito à condição humana”, ressaltou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O investimento na nova UBS do Parque das Nações foi de R$ 452.437,05, dos quais R$ 150.122,16 partiram de recursos da Prefeitura e R$ 302.314,89 de parte de uma emenda parlamentar do então deputado Campos Machado de R$ 500 mil. O valor remanescente (R$ 197.685,11) será destinado à reforma da UBS São Domingos. A tramitação documental foi conduzida pela Secretaria de Gestão de Convênios.

“O que fica é o trabalho, o que fica é a sua dedicação, Chico, junto com o Odir, 24 horas por dia, pensando na cidade de Americana. Reabrindo as unidades básicas de saúde, pensando na oncologia do Hospital Municipal, na Maternidade. São pontos importantes que um gestor precisa ter e um olhar de prioridade” disse o presidente da Câmara Municipal, Thiago Brochi.