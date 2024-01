Prefeito Chico inaugura o Ganha Tempo do Empreendedor

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito Chico Sardelli inaugurou na tarde de sexta-feira (5) o Ganha Tempo do Empreendedor. A estrutura funciona na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e foi pensada para facilitar a vida do cidadão em busca de informações sobre abertura de empresas e vagas de emprego.

“Nós temos que olhar para o desenvolvimento como uma saída estratégica e financeira para a cidade de Americana. Tínhamos que criar um mecanismo para poder facilitar a vida das pessoas. E surgiu o Ganha Tempo, uma ideia criativa. A Prefeitura tem que ser um facilitador e não um complicador”, destacou o prefeito Chico Sardelli.

Em um só espaço, serão oferecidos os serviços prestados pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), Sebrae Aqui, Banco do Povo e setor de aprovação de viabilidade de empresas. Há ainda um guichê para auxiliar nos trâmites junto a outros setores da administração, como Departamento de Água e Esgoto (DAE) e Unidade de Aprovação de Projetos, por exemplo.

“A união de todos esses serviços vai facilitar muito para o cidadão. Quando vier até aqui, ele vai sair com as questões esclarecidas, não com dúvidas. Esse encaminhamento correto e ágil é muito importante e valoriza as pessoas que contribuem diretamente com a nossa cidade”, disse o vice-prefeito Odir Demarchi.

O novo espaço foi possível graças às reformas na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que otimizou os ambientes e criou a estrutura necessária para receber o Ganha Tempo. Logo na entrada do prédio, três salas estavam subutilizadas e reduziam o espaço de atendimento. Com as obras, o espaço conquistado permitiu o desenvolvimento do projeto.

O Ganha Tempo do Empreendedor fica na Rua Anhanguera, nº 40 – Centro. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.