Prefeito Chico Sardelli anuncia campo society no Jardim Alvorada

O prefeito Chico Sardelli anunciou, nesta quarta-feira (29), a construção de um campo society, na Praça Jorge Arbix, localizada na entrada principal do Jardim Alvorada. A abertura do processo licitatório foi publicada no Diário Oficial do Município de hoje.

“É mais uma opção de lazer e esporte para os moradores de Americana, principalmente do Jardim Alvorada. Investir em esporte é cuidar da saúde da população”, destacou o prefeito Chico Sardelli. “Estamos trabalhando para levar aos bairros mais infraestrutura e essa é uma importante conquista”, completou.



O campo society de grama sintética com iluminação artificial será construído com emenda parlamentar do deputado estadual Marcos Damásio, intermediado pelo vereador Léo da Padaria, no valor de R$ 280 mil, e contrapartida de R$ 168.445,60 da Prefeitura de Americana.

“Estou muito feliz por mais essa conquista. Uma luta antiga para aquela região, que vai se tornar realidade. Em breve teremos um novo campo society em Americana, que será instalado em um bairro que necessita de uma praça esportiva”, disse o vice-prefeito Odir Demarchi.

Toda a tramitação documental para viabilizar os recursos foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios, comandada pelo secretário Vinícius Zerbetto.

