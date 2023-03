Prefeito Chico Sardelli anuncia revitalização do Complexo Municipal de Tênis

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito Chico Sardelli anunciou a revitalização completa do Centro Municipal de Tênis Mário Coronelli, no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha (Centro Cívico).

Na terça-feira (28), o prefeito Chico visitou o local ao lado do vice-prefeito Odir Demarchi e do secretário de Esportes, Marcio Henrique Leal, para verificar as condições e as intervenções que serão realizadas.

O investimento no valor de R$ 645.916,05 contempla a revitalização do piso das cinco quadras de tênis, da área administrativa e dos banheiros. Desde sua inauguração, esse é o maior investimento no Centro Municipal de Tênis. O local é aberto ao público para a prática da modalidade gratuitamente.

A obra será custeada pela Prefeitura de Americana, por meio do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FDMU), que conta com recursos oriundos de taxas aplicadas em novos empreendimentos e dotação orçamentária, reservados para execução de obras de infraestrutura, saneamento e mobilidade urbana.

A contratação da empresa para execução da obra será por processo licitatório, divulgado em edital publicado nesta quinta-feira (2), no Diário Oficial.

“A revitalização das quadras de tênis do nosso querido Centro Cívico era nosso objetivo, e será colocada em prática. Os frequentadores e atletas vão encontrar, em breve, um espaço totalmente novo e moderno”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“O complexo de tênis do Centro Cívico é um dos maiores do Estado de São Paulo, e receberá o merecido tratamento. Nossa gestão está de olho em todas as áreas da cidade, e o esporte é uma das prioridades”, destacou o vice Odir.

“Desde que assumi como secretário, coloquei a sua revitalização como meta. Agradeço ao prefeito Chico Sardelli e ao vice-prefeito Odir pela realização desse desejo dos praticantes, e ao secretário de Planejamento, Diego Guidolin, por atender nosso pedido”, comemorou o secretário de Esportes, Marcio Henrique Leal.

