Prefeito Chico vistoria as obras da nova UBS do Parque da Liberdade

O prefeito Chico Sardelli vistoriou as obras da nova UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque da Liberdade, nesta quinta-feira (15), junto do vice-prefeito Odir Demarchi. A construção segue em ritmo acelerado, com diferentes frentes de trabalho simultâneas. A instalação do telhado da entrada principal do prédio foi concluída na semana passada. Agora, as atividades se concentram no ambiente interno, com pintura e instalação de batentes e portas.

“Estou muito feliz de ver o avanço desta importante obra da Saúde, uma estrutura que vai fazer a diferença para os moradores aqui da região do Parque da Liberdade. Estamos trabalhando para oferecer cada vez mais uma assistência melhor e humana à população”, declarou Chico.

A construção já recebeu muro lateral, instalação das redes hidráulica e elétrica, dos reservatórios de água, dos vidros nas janelas e do piso, que se encontra em fase de conclusão.

“Ficamos contentes com a maneira com que a obra tem avançado. Uma UBS novinha logo estará ao alcance de tantas pessoas que moram nessa região da cidade. Já estamos na expectativa pela entrega de mais um equipamento público de Saúde”, disse Odir.

A nova UBS vai oferecer toda a assistência primária, por meio de equipe multidisciplinar composta por médico clínico, médico de família e pediatra, além dos profissionais da área de enfermagem.

“Esta nova unidade representa o compromisso do nosso prefeito Chico e do vice Odir em ter a Saúde como prioridade. Também significa a nossa luta constante para promover uma assistência de qualidade, mais acolhedora e humanizada”, afirmou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O novo prédio está sendo viabilizado por meio do programa Qualivida/Saúde, do Governo do Estado de São Paulo. Serão R$ 1.046.091,49 em investimentos, sendo R$ 835 mil de repasse estadual e R$ 211.091,49 de contrapartida do município. Os recursos foram intermediados pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris.

Por intermédio do vereador Marcos Caetano, o deputado estadual Dirceu Dalben destinou uma emenda no valor de R$ 300 mil para compra de equipamentos para a unidade. Toda a tramitação documental foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.