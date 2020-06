Prefeito e secretário agradecem Cauê Macris por envio de respiradores

O prefeito de Americana, Omar Najar(MDB) agradeceu na noite desta terça-feira(9), a entrega dos novos respiradores para o Hospital Municipal de Americana. Os 5 equipamentos foram enviados pelo governo do estado após o pedido do deputado Cauê Macris(PSDB).

“Na noite de hoje recebemos cinco novos respiradores que vão reforçar o atendimento de pacientes com a Covid-19. O equipamento veio com escolta policial e foi recebido pelo nosso secretário Gleberson Miano. Agradeço ao deputado Cauê Macris, que no começo do ano solicitou o envio do equipamento para a nossa cidade”, disse o prefeito em uma postagem no Facebook.

Os respiradores que foram importados da Turquia chegaram por volta das 19h30, com escolta policial, na secretaria de Saúde da cidade e foram recebidos pelo secretário Gleberson Miano.

Gleberson também foi as redes sociais e divulgou um vídeo comunicando a entrega. “Como prometido pelos deputados Vanderlei e Cauê, prontamente atenderam meu pedido de ajuda para que a gente conseguisse mais respiradores para Americana. Chegou agora a entrega pra gente”, afirmou o secretário.