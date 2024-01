Prefeito Rafael Piovezan decreta Luto Oficial de sete dias pelo falecimento da secretária de Saúde Lucimeire Rocha

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, decretou Luto Oficial de sete dias pelo falecimento da secretária de Saúde do Município, Lucimeire Cristina Coelho Rocha, ocorrido no fim da noite de domingo (14).

Lucimeire tinha 48 anos, deixa o marido Kléber e os filhos Rafaela e Breno. Formada em Serviço Social pelo Unisal (Centro Universitário Salesiano), especialista em Gestão Pública em Saúde pela Faculdade de Medicina de São Paulo e especialista em Regulação em Saúde pelo Hospital Sírio-Libanês, foi chefe da pasta de Saúde de 2016 a 2024, sendo servidora pública concursada desde 1999, atuando na Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste como assistente social da Saúde, coordenadora do Pronto Socorro “Dr. Afonso Ramos”, do Serviço Social da Saúde, do Centro Médico de Especialidades, da Central de Regulação e Diretora de Gestão Estratégica em Saúde.

“É com muito pesar que recebemos essa notícia. A Lucimeire dedicou sua vida a cuidar do próximo e infelizmente nos deixa. A falta dela será muito sentida, pois era uma pessoa muito agregadora, que prestava um atendimento carinhoso e bondoso, sempre se solidarizando com todos. Foi uma pessoa que durante toda a sua trajetória profissional ofereceu o melhor ao próximo, dedicando-se para que todos superassem seus desafios, oferecendo uma mão carinhosa em momentos difíceis. Trabalhamos juntos há mais de 20 anos, desde que iniciei minhas atividades na Prefeitura. Naquela época ela já tinha as suas atribuições no serviço público, sendo uma pessoa de extrema responsabilidade, com liderança e recebendo todos de braços abertos. Lucimeire foi essa pessoa em todas as funções que passou. Como secretária foi fundamental para que pudéssemos superar desafios gigantescos, como o da pandemia da COVID-19, estruturando todo o nosso sistema de Saúde. Com certeza deixa um legado e fará muita falta. Que Deus conforte o coração da família e a receba na Luz, ajudando todos, de onde estiver”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.