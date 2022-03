Prefeitura anuncia investimentos na área da Educação

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A rede municipal de Educação receberá diversas ações e investimentos, que foram anunciados nesta sexta-feira (11), no auditório Villa Americana, pelo prefeito Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarchi e o secretário de Educação, Vinicius Ghizini. O investimento nos salários dos professores, realização de concurso público para contratação de profissionais da Educação e ampliação do quadro de cuidadores foram as medidas para colocar a Educação do município em uma nova fase.

Entre as propostas apresentadas na área da Educação, estão a contratação emergencial por meio de processo seletivo simplificado; elaboração de Projeto de Lei para contratação de monitor escolar via concurso público; abertura de concurso público para ampliação da quantidade de cuidadores para apoiar os professores com alunos de inclusão de 30 para 100; e remuneração superior ao estabelecido pelo piso nacional que é de R$ 3.845,56.

O prefeito Chico Sardelli anunciou as conquistas para os professores, alunos e população. “Como medida para incentivar e valorizar o trabalho dos professores, os profissionais terão remuneração superior ao estabelecido pelo piso nacional. Também será realizado concurso público para suprir as demandas e ampliar o quadro de profissionais de Educação na rede municipal, o que contribuirá para a melhoria da qualidade do ensino, proporcionando melhores condições de trabalho a todos”, disse Chico Sardelli. “Os problemas existem, mas a nossa vontade de resolver é maior”, completou.

Segundo o secretário de Educação, Vinicius Ghizini, além da valorização dos professores, a abertura de concurso público será fundamental para repor o quadro dos profissionais da Educação. “É importante que a Educação seja valorizada, com o total respaldo do prefeito Chico Sardelli, sendo uma das prioridades da Administração. Americana será, sem dúvida, um dos municípios que melhor vai remunerar os profissionais da Educação”, disse Ghizini.