Recape na região da Avenida Nove de Julho é retomado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana está investindo R$ 958 mil em obras de recapeamento asfáltico na região da Avenida Nove de Julho, no bairro São Domingos. O trabalho, que começou no ano passado, foi retomado neste sábado (12) no local. Os recursos são provenientes de emenda parlamentar do deputado estadual Ataíde Teruel.

O prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi acompanharam os trabalhos hoje. “É uma obra importante para a recuperação da malha viária nesta região, beneficiando toda a população. Agradecemos o deputado Ataíde Teruel e o vereador Leco pelo apoio, parceria e união de forças, tão necessários para o desenvolvimento do nosso município”, disse o prefeito Chico Sardelli.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Segundo o secretário de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), Adriano Alvarenga Camargo Neves, a Avenida Nove de Julho receberá recapeamento em toda a extensão da via.

Os serviços de recapeamento asfáltico já foram executados, no ano passado, nas Ruas Hungria, Bélgica, Bulgária e Amálio Lulu Benencase.

A responsável pela obra é a empresa FFL Sinalização, Comércio e Serviços. Os investimentos abrangem 19.645 mil metros quadrados de vias recapeadas.