Prefeitura compra máquinas para pintura de guias e sarjetas

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), da Prefeitura de Americana, adquiriu duas máquinas para a pintura de guias e sarjetas das vias. Os equipamentos são de demarcação viária airless, com pistola de alta produtividade, indicados para serviços de pequeno e médio portes.

“Além de proporcionar limpeza, boa visibilidade e segurança, essa máquina transformou a execução deste trabalho. Antigamente, era realizado manualmente pelos servidores, com cal e brocha. Já a máquina, utiliza a tinta látex, aumentando a durabilidade da pintura e a produção”, ressaltou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

