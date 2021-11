Prefeitura de Americana assina empenho para efetivar Consórcio de Saúde

Foto: Will Moreira

Foto: Will Moreira

A prefeitura de Americana assinou nesta terça-feira (8), o empenho dos recursos destinados à manutenção do convênio com o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas-Norte (Cismetro).

A partir de agora, a Secretaria Municipal de Saúde poderá iniciar as contratações das consultas especializadas, além de exames, cirurgias e demais procedimentos que estão represados desde 2017. Uma das especialidades a serem viabilizadas com o novo contrato é a de urologistas, uma vez que a rede de saúde não dispõe de nenhum profissional da área no momento.

Todos os serviços serão demandados pela Secretaria de Saúde e realizados em estabelecimentos da rede pública municipal, composta por 17 unidades básicas de saúde, um núcleo de especialidades, além de assistência oferecida pelo SUS (Sistema Único de Saúde) no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

“Com o empenho realizado já podemos avançar com as contratações e, na medida em que os profissionais forem cadastrados nós vamos agilizar os agendamentos para reduzir a fila no menor espaço de tempo possível”, assegurou o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.