Prefeitura de Americana vacina 51 moradores em situação de rua nesta terça-feira

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Americana, com o apoio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), vacinou contra a Covid-19, nesta terça-feira (13), 51 pessoas em situação de rua do município. A Vigilância Epidemiológica disponibilizou a vacina da Janssen, de dose única, para facilitar e agilizar o processo de imunização dos moradores.

Para a realização da ação, organização dos documentos dos moradores e vacinação, a prefeitura contou com a colaboração das entidades e colaboradores Missão Jeito de Ser, Guarda Municipal de Americana (GAMA), Associação Vinde a Luz, Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) e Projeto “De Cara Limpa”, da Igreja Presbiteriana.

A vacinação desta terça-feira foi realizada no espaço da Igreja Presbiteriana, na Rua 12 de Novembro, região central da cidade. Os voluntários do projeto “De Cara Limpa” ofereceram aos moradores refeição, banho e roupas limpas.

“Foi realizado um trabalho intersetorial de grande relevância para o município, conseguimos vacinar a população de rua com a vacina Janssen, um esforço em conjunto envolvendo entidades, secretarias municipais e colaboradores”, disse a secretária da SASDH, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

“É muito gratificante poder imunizar essas pessoas, isso graças à cooperação de todas as entidades envolvidas. Porque não é apenas uma questão de saúde pública, mas também de cidadania”, destacou a enfermeira coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carla Brito.

“A vacinação em Americana avança a passos largos e fico muito feliz em ver as pessoas em situação de rua serem contempladas com a dose única do imunizante contra a Covid. A vida saudável é um direito de todos e graças à organização e união das secretarias de Assistência Social e de Saúde, hoje concretizamos este marco na saúde pública”, destacou o prefeito, Chico Sardelli.