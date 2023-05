Prefeitura e Cooperlírios selecionam trabalhadores para coleta seletiva na Festa do Peão

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana, por meio das Secretarias de Meio Ambiente e de Obras e Serviços Urbanos, e a Cooperlírios – Cooperativa de Trabalho de Coleta e Processamento de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis, vão selecionar os trabalhadores interessados em participar do serviço de limpeza e de coleta de materiais recicláveis, durante a 35ª Festa do Peão de Boiadeiro de Americana, de 9 a 18 de junho, no Parque de Eventos do Clube dos Cavaleiros.

Os candidatos podem se inscrever para o processo seletivo até sexta-feira (19), das 8h às 16h, na sede da Garagem Municipal, no setor da Unidade de Limpeza Pública, na Rua das Seriemas, 550, Vila Mathiensen, ou pelo telefone 3405-9444. Os documentos exigidos são RG, CPF e comprovante de residência em Americana.



O processo de seleção será realizado no dia 24 de maio (quarta-feira), às 9h, no CCL – Centro de Cultura e Lazer, na Avenida Brasil, 1293. No local, também serão aceitas inscrições.

Serão abertas, aproximadamente, 90 vagas em turnos diurno e noturno, para limpeza, varrição e separação de recicláveis.

No trabalho de coleta desenvolvido na festa no ano passado, uma equipe de 83 trabalhadores recolheu 56 toneladas de lixo orgânico e 8 toneladas de materiais recicláveis (5 toneladas de lata, 600 kg de papelão, 800 kg de plástico, 300 kg de ferro e 700 kg de vidro).

