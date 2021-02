Prefeitura estuda implantar semáforos no portal de entrada da cidade

Foto: Will Moreira

Foto: Will Moreira

A Prefeitura de Americana realizou, no último domingo (7), a demolição da guarita da Guarda Municipal, na entrada do Portal de entrada da cidade, na Avenida Antonio Pinto Duarte, para a execução de melhorias, revitalização e remodelação viária no local. O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi acompanharam o início dos trabalhos.

“O projeto contemplará a remodelação da malha viária e, se preciso, a instalação de semáforo. A guarita foi demolida para melhorar a visibilidade dos motoristas”, explicou Peol.

As Secretarias de Obras e Serviços Urbanos, de Planejamento e a Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) estão finalizando os detalhes do projeto de remodelação, segundo o secretário adjunto da Utransv e autoridade municipal de trânsito, Pedro Peol, que também acompanhou o início da demolição.