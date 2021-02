Chico Sardelli fecha janeiro com menos contratados na prefeitura que o governo Omar Najar

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana, Chico Sardelli(PV), fechou o mês de janeiro com o menor número de servidores dos últimos cinco anos. A redução total passa de 10% em comparação com janeiro de 2017.

De acordo com o levantamento feito pelo Portal de Americana, o primeiro mês de 2021 fechou com saldo de 4.313 servidores. O número é menor do que em todos os anos que o ex-prefeito, Omar Najar(MDB), esteve a frente do Paço Javerti Galassi, no último mandato.

Na semana passada, durante uma entrevista para uma TV local, Najar disse que o novo prefeito estaria inchando a máquina pública e que Chico estaria nomeando cargos políticos. De acordo com os dados obtidos através do sistema de transparência da prefeitura, o total de servidores em todos os últimos quatro anos foi maior.

Em janeiro de 2017, quando assumiu seu segundo mandato, Omar tinha na folha de pagamentos da prefeitura, 4.795 servidores. Em 2018 houve uma redução de 0,5% chegando a 4.795. Em 2019, houve uma diminuição de 3,5% e a prefeitura passou a lotar 4.604 funcionários. Já em seu último ano de mandato o ex-prefeito mantinha 4.494 servidores.

Ao assumir a vaga no executivo, Chico reduziu o quadro de funcionários em 4,19% em relação ao ano passado. Se comparado ao primeiro ano do segundo mandato de Omar, a redução foi de 10,05%. No primeiro mês também não houve aumento no número de secretários. A nova gestão manteve 13 secretarias municipais. Em outubro de 2020, Omar mantinha na prefeitura 125 cargos de livre nomeação, hoje, de acordo com a transparência são 75.

Procurado para comentar as acusações do ex-prefeito, Chico Sardelli não respondeu o contato do Portal.

Total de servidores

Janeiro 2017 – Omar Najar – servidores: 4.795

Janeiro 2018 – Omar Najar – servidores: 4.769

Janeiro 2019 – Omar Najar – servidores: 4.604

Janeiro 2020 – Omar Najar – servidores: 4.494

Janeiro 2021 – Chico Sardelli – servidores: 4.313