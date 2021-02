URGENTE: Com problemas no coração, vereador fará cirurgia e será licenciado do cargo

Foto: Will Moreira/PA

O vereador Fernando Moreno Rugan, o Fernando da Fármacia, passará por uma cirurgia no coração na tarde desta terça-feira(9) e ficará licenciado da Câmara Municipal de Americana por 45 dias. Eleito com 1.359 votos pelo PTB, o vereador assumiu a vaga do seu primeiro mandato em janeiro.

“Em meados de novembro, Fernando apresentou sintomas como cansaço e fadiga e após consulta com cardiologista e realização de exames, ficou constatado que a válvula mitral não esta trabalhando como deveria e que seria necessário procedimento cirúrgico para substituí-la”, disse a assessoria do vereador em nota.

Ele vai se licenciar das funções e seu suplente deverá assumir a cadeira. “Por motivo de saúde, o vereador Fernando da Farmácia ficará licenciado da função de parlamentar até sua plena recuperação, prevista para 45 dias”, informou o gabinete.