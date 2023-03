Prefeitura executa manutenção de galeria no São Domingos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) de Americana está realizando mais uma manutenção de galeria pluvial. Foi iniciada nesta quinta-feira, 23/03, a substituição dos tubos antigos da rede da Rua dos Corais, no São Domingos.

Com a deterioração, houve o rompimento da galeria pluvial, que será trocada pela equipe de manutenção da Sosu. Serão substituídos 15 metros de rede.



Equipes realizam melhorias

A Prefeitura de Americana trabalha diariamente nas manutenções das vias. Na Rua Orlando Dei Santi, no Jardim Santa Sofia, foi finalizada a construção de guias, sarjetas e sarjetão, onde também será realizada a recomposição do asfalto e um trecho de calçada. Também foi realizado reparo de galeria na Rua Pedro Mantovani.

As equipes de mini recape estão na Avenida Padre Oswaldo Vieira de Andrade e na Rua Fortunato Faraone, enquanto o trabalho de tapa-buraco foi realizado na Rua Orlando Dei Santi, Avenida São Jerônimo, Rua Luiz de Camões esquina com a Rua Raimundo Corrêa, Rua Herman Muller esquina com Rua Fortunato Faraone, Rua Dom Pedro II esquina com Rua Benjamin Constant, e na Rua Joaquim Boer.

