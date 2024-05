Prefeitura executa reparo em talude na Chácara Letônia

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), executa nesta terça-feira (21) a manutenção do talude na Rua Adalberto Panzan, na Chácara Letônia.

Por ser um local baixo, ocorreu uma erosão no aterro, devido ao grande fluxo de água que corre pela via. Os servidores construirão um muro ala e uma escada hidráulica para evitar novas erosões.

“Estamos restaurando, estabilizando e melhorando as condições do talude, para oferecer segurança na circulação de veículos e pedestres no local”, explicou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Uma faixa de rolamento da via está interditada com previsão de liberação no final da tarde. O local está sinalizado e com a presença do agente de trânsito da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv).