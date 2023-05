Prefeitura executa serviços de poda e roçagem em vários locais

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

As equipes da Secretaria de Meio Ambiente (SMA) da Prefeitura de Americana estão trabalhando nesta terça-feira (2) em diversos locais da cidade com os serviços de poda, roçagem, corte, rastelamento, recolhimento de galhos e folhas, limpeza e manutenção de fontes.

Funcionários da Unidade de Praças e Jardins (UPJ) da SMA estão operando o triturador e picador de galhos na sede da UPJ (Jardim Horto Florestal). Os restos de poda são reutilizados como adubo orgânico em hortas comunitárias, canteiros das praças e avenidas, segundo o diretor da unidade, Antonio Donizetti de Paula.



Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo



Serviços de capinação, roçagem, limpeza e rastelamento estão sendo executados na Praça Ennio Antônio Ghizini (Jardim Glória), Praça Oscar Ignácio de Souza (Cidade Jardim), Praça Baptista Frezzarim (Jardim São Pedro) e Praça José Gonçalves de Oliveira “Zezito” (Antonio Zanaga).

Também está sendo realizada a limpeza de bombas das fontes na Praça Divino Salvador (Girassol), e Praça Comendador Müller (Centro), além do recolhimento de galhos e folhas no campo de futebol no São Jerônimo.

As equipes de arborização estão na Rua dos Tucanos (Vila Mathiensen) e Rua Vênus (Jardim Alvorada), Praça Maria Cândida de Barros Piason (Jardim América),

Estão recebendo a manutenção e roçagem os canteiros da avenida Abdo Najar, Avenida da Saúde, Avenida Iacanga, Rua Carioba (Casa do Conto), áreas verdes dos bairros Parque Novo Mundo, rotatória da Rua Padre Constantino Gardinale (Jardim Santa Lúcia), além da manutenção de áreas administradas pelas Regionais nos bairros Praia Azul, Antonio Zanaga, Cidade Jardim, Parque Gramado e São Vito.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)