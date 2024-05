Prefeitura finaliza manutenção em sarjetões da Avenida Lírio Correa

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), finalizou nesta segunda-feira (20) a manutenção nos dois sarjetões do cruzamento da Avenida Lírio Correa com a Rua São Bento, no bairro Cariobinha.

Parte da via ficará interditada por sete dias, tempo necessário para a secagem do concreto. O local foi sinalizado pelos agentes de trânsito.

“Após a obra de recape, o sarjetão, que já estava parcialmente danificado, ficou desnivelado. A reconstrução vai melhorar as condições da via e solucionar o impacto causado durante a passagem de veículo”, explicou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A Sosu também finalizou a construção de um sarjetão entre a Avenida Raphael Vitta e a Rua Califórnia, no Jardim Dona Judith, para acabar com o acúmulo de água no trecho. Após o período de secagem, nesta terça-feira (21) será realizada a recomposição asfáltica e a liberação para passagem de veículos.