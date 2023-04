Prefeitura finaliza pavimentação no Recanto Jatobá e na Chácara Lucília

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana finalizou nesta segunda-feira (03), a pavimentação de cinco ruas do Recanto Jatobá e da Chácara Lucília, na região da Praia dos Namorados. A equipe da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) executará a pintura de solo nos próximos dias.

Antes da aplicação da massa asfáltica, as ruas Narciso Faggion, Agostinho Pilotto, Artur Vaz de Lima, Wilton Rosa e João Cibin receberam o trabalho de limpeza, regularização do solo, construção de guias e sarjetas. A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos também construiu a calçada em torno da Escola Estadual Prof. Hylda Pardo de Oliveira.

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo